Про це в етері 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, додавши, що росіяни хочуть тиснути на правий берег.

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Інтенсивність ворожих атак зросла

Зі слів Братчука, ворог завдає терористичних ударів, дуже активно використовуює дрони саме проти цивільного населення. Росіяни також завдають артилерійських ударів по Херсону, Антонівці та населених пунктах, які розташовані найближче до Дніпра.

На Придніпровському напрямку інтенсивність штурмових атак зросла. Є інформація про те, що Кінбурнська коса "зарухалася", тому що ворог там перебуває, не дивлячись на втрати, які зазнає після ударів чи рейдів, зокрема ГУР МО України, або артилерійських ударів,

– зазначив Братчук.

До відома! Кінбурнська коса розташована на північ від Миколаєва, на схід від Херсона і з північно-західного боку від Одеси. Речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що противник облаштував свої позиції на Кінбурнській косі та періодично здійснює звідти обстріли. Від ударів потерпає південна частина Миколаївської області, Дніпровсько-Бузький лиман і Херсонщина.

Росіяни хочуть знелюдити цю місцевість і потім, зі слів речника УДА "Південь", ще більше активізуватися в цьому напрямку, завдаючи ударів різними видами озброєння.

Намагаються контролювати ту локацію, де Дніпро впадає в Чорне море. Чи є це підготовкою до наступальних дій? Думаю, що ситуація з'ясується найближчим часом, але ворог сьогодні дійсно активізувався,

– наголосив Братчук.

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що противник намагається збільшити кількість озброєння на Кінбурнській косі та може планувати штурмові дії, форсування території у районі, де Дніпро впадає у Чорне море. Він зазначив, що нині там напружена ситуація. Ворог з Севастополя перемістив дивізіон річкових катерів, які будуть застосовані для того, щоб тримати під контролем цю територію.