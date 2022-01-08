Ситуация на КПВВ и блокпостах Донбасса: боевики блокируют дорожные коридоры

Пророссийские боевики в субботу, 8 января, продолжают блокировать дорожные коридоры на Донбассе. Наемники страны-агрессора создают препятствия для пересечения ряда контрольных пунктов въезда – выезда.

Сложная ситуация наблюдается на шестерых КПВВ. Оккупанты дестабилизируют обстановку на пунктах пропуска "Счастье", "Золотое", "Гнутовое", "Майорское", "Марьинка" и "Новотроицкое".

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Ежедневно открыт со стороны временно оккупированной территории Украины только КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток по сравнению с последней неделей прошлого года уменьшился на 34%,

– отметили в ГПСУ.

Пограничники указывают, что с 1 января 2022 года через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 3 939 человек, а на контролируемую территорию – 4 037 человек.

Движение через КПВВ "Новотроицкое"

На "Новотроицком" движение восстанавливалось 3 и 7 января, тогда боевики разблокировали дорожный коридор.

"Линию разграничения в этом КПВВ пересек 221 человек и 39 транспортных средств во временно оккупированную часть Донецкой области. В то же время 193 человека и 36 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию", – добавили в Государственной пограничной службе.

Все КПВВ на линии разграничения должны функционировать ежедневно с 08:00 до 16:00.

Боевики блокируют КПВВ на Донбассе / Фото ГПСУ

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