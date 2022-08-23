"Н**ига мне этот российский Крым": блогерша с оккупированного полуострова уже скучает по Украине

Блогерша из оккупированного Крыма Кристиника заявила, что больше не хочет "русского мира". Девушка подчеркнула, что жила в прекрасной Украине и никогда не ходила на референдум.

Блогер заключила, что этот "российский Крым ей не нужен". По ее словам, эта "игра не стоит свеч".

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Как блогер быстро "переобулась"

Я сделала вывод, н**ига мне нужен этот российский Крым. Жили себе прекрасно, все было хорошо и мы вынуждены пугаться салютов, начинать паниковать. Меня это бесит,

– сказала Кристиника.

Блогер отметила, что не ходила на референдум и ее все устраивало. Но в то же время она подчеркнула, что, возможно, у них "не было бы таких хороших дорог и Крымского моста".

"Но жили бы мы спокойно, как раньше. Я тогда не понимала, как люди пошли на референдум. Игра не стоит свеч. Люди, вы понимаете, о чем я? Нет слов", – добавила крымская блогерша.

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россияне бегут из Крыма и рыдают

После мощного взрыва в Новофедоровке в Крыму россияне массово решили бежать оттуда. В слезах и панике они стоят в огромных пробках.

россияне жалуются и плачут из-за того, что им приходится покидать свое жилье. Из Крыма они бегут в Россию.

россиянка поплакалась, что "так привыкла жить в Алуште", и теперь она убегает из Крыма.

"Как здесь классно. Я привыкла жить как в своем доме. Настолько все душевно, по-домашнему", – захлебывалась в слезах россиянка.

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