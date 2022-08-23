Блогерка зробила висновок, що цей "російський Крим їй не потрібен". За її словами, ця "гра не варта свічок".

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Як блогерка швидко "перевзулася"

Я зробила висновок, н**іга мені потрібен цей російський Крим. Жили собі прекрасно, все було добре і наразі ми вимушені лякатися салютів, починати панікувати. Мене це бісить,

– сказала Крістініка.

Блогерка зазначила, що не ходила на референдум і її все влаштовувало. Але водночас вона наголосила, що, можливо, у них "не було б таких гарних доріг та Кримського мосту".

"Але жили б ми спокійно, як раніше. Я тоді не розуміла, як люди пішли на референдум. Гра не варта свічок. Люди, ви розумієте, про що я? Нема слів", – додала кримська блогерка.

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росіяни тікають з Криму та ридають

Після потужного вибуху у Новофедорівці, що у Криму, росіяни масово вирішили тікати звідти. У сльозах та паніці вони стоять у величезних заторах.

росіяни жаліються та плачуть через те, що їм доводиться залишати своє житло. З Криму вони тікають до росії.

росіянка поплакалась, що "так звикла жити в Алушті", і тепер вона тікає з Криму.

"Як тут класно. Я звикла жити як у своєму будинку. Настільки все душевно, по-домашньому", – захлиналася у сльозах росіянка.

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