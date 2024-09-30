Также захватчики пытаются запугать людей. Это 24 Каналу отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Также попытки запугать людей. Выставляли блокпосты, даже пытались там стрелять, демонстрировать полувоенные вещи. Но я думаю, что это демонстрирует именно неуверенность Аксенова в том, что для него все может закончиться на этот раз хорошо, как в 2014 году", – сказал он.

Результаты действий партизан

Сергей Братчук отметил, что Аксенов прекрасно понимает, что освобождение Крыма Украиной обязательно будет происходить. Возможно, таким образом он готовит себе отходные пути для своей эвакуации. А еще он хочет показать так называемой центральной власти России, что якобы в Крыму процессы "контролируемые", однако они таковыми не являются.

Партизанское движение действует на территории временно оккупированного Крыма. Результаты его работы для врага являются взрывными. Потому что Силы обороны работают, в частности, в тесном взаимодействии с нашим подпольным украинским партизанским движением,

– подчеркнул он.

Враг ожидает украинских десантников

Россияне готовятся к возможной высадке украинского десанта во временно оккупированном Крыму, поэтому проводят учения, строят фортификации на территории полуострова. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" рассказал, что оккупанты пытаются перекрывать возможные плацдармы, где, как они считают, будут высаживаться украинские десантники. Враг ожидает с воздуха, с моря, с других территорий.

Они ожидают десанта фактически каждую ночь. То же самое происходит с регулярными частями на Запорожском направлении. Несмотря на сложную ситуацию на Донецкой операционной зоне Украина все равно накапливает соответствующий ресурс для того, чтобы в будущем проводить будущие наступательные движения,

– отметил Братчук.

Заметим, что, по информации партизан движения "Атеш", российские захватчики боятся высадки украинских десантников во временно оккупированном Крыму, поэтому продолжают защищать побережье. В частности, вблизи населенных пунктов Андреевка – Угловое в Бахчисарайском районе обнаружили новые огневые точки и фортификационные сооружения на побережье Черного моря. Также россияне закрывают проход моря.