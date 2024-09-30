Також загарбники намагаються залякати людей. Це 24 Каналу зауважив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також Окупанти будують невідому споруду для захисту Кримського мосту, – Плетенчук

"Також намагання залякати людей. Виставляли блокпости, навіть намагалися там стріляти, демонструвати напіввійськові речі. Але я думаю, що це демонструє саме невпевненість Аксьонова у тому, що для нього все може закінчитися цього разу добре, як у 2014 році", – сказав він.

Результати дій партизанів

Сергій Братчук зазначив, що Аксьонов прекрасно розуміє, що звільнення Криму Україною обов'язково відбуватиметься. Можливо, у такий спосіб він готує собі відхідні шляхи для своєї евакуації. А ще він хоче показати так званій центральній владі Росії, що буцімто у Криму процеси "контрольовані", однак вони такими не є.

Партизанський рух діє на території тимчасово окупованого Криму. Результати його роботи для ворога є вибуховими. Бо Сили оборони працюють, зокрема, у тісній взаємодії з нашим підпільним українським партизанським рухом,

– підкреслив він.

Ворог очікує на українських десантників

Росіяни готуються до можливої висадки українського десанту у тимчасово окупованому Криму, тому проводять навчання, будують фортифікації на території півострова. Речник Української добровольчої армії "Південь" розповів, що окупанти намагаються перекривати можливі плацдарми, де, як вони вважають, будуть висаджуватись українські десантники. Ворог очікує з повітря, з моря, з інших територій.

Вони очікують десанту фактично кожної ночі. Те ж саме відбувається з регулярними частинами на Запорізькому напрямку. Попри складну ситуацію на Донецькій операційній зоні Україна все одно накопичує відповідний ресурс для того, щоб у майбутньому проводити майбутні наступальні рухи,

– наголосив Братчук.

Зауважимо, що, за інформацією партизанів руху "Атеш", російські загарбники бояться висадки українських десантників у тимчасово окупованому Криму, тому продовжують захищати узбережжя. Зокрема, поблизу населених пунктів Андріївка – Кутове у Бахчисарайському районі виявили нові вогневі точки та фортифікаційні споруди на узбережжі Чорного моря. Також росіяни закривають прохід моря.