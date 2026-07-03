Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 Каналу, анализируя ситуацию в Крыму, высказал мнение о том, как государство должно поступить с населением, проживающим там в настоящее время, когда полуостров удастся деоккупировать.

Смотрите также: "Начался третий этап", – полковник запаса рассказал, чего дальше ожидать в Крыму

Деоккупация ВОТ: какой сценарий может реализоваться?

Все, кто переехал жить на оккупированные украинские территории из России, начиная с 2014 года, по мнению бывшего главы МИД Украины, должны вернуться домой. Никакие обещания россиян, которые там сейчас живут, о том, что они будут лояльны к Украине, как подчеркнул Кулеба, не стоит принимать во внимание.

А вот все граждане Украины, какую бы позицию они ни занимали в отношении российской оккупации, остаются для нас украинскими гражданами, независимо от того, получали ли они российский паспорт или нет, работали ли в административных органах или нет,

– подчеркнул Кулеба.

Полное интервью с Дмитрием Кулебой: смотрите в видео

Что касается руководителей оккупационных органов власти, даже если они когда-то были гражданами Украины, экс-министр иностранных дел считает, что их ждет такая же судьба, как и граждан России. По его словам, либо они сбегут, что более вероятно, либо предстанут перед судом.

Есть четвертый элемент. Должны быть возбуждены уголовные дела в отношении тех, кто совершал преступления против украинских военнослужащих. Пятый последний элемент – Украина возвращает эти территории и должна относиться толерантно к тем людям, которые прошли путь в условиях оккупации, но их право голоса на общенациональных и местных выборах откладывается на определенный период,

– озвучил Кулеба.

Он убежден, что нельзя сразу допускать к голосованию на выборах людей, которые провели годы под российской оккупацией, где внедрялась тотальная пропаганда. Ведь голосование будет определять судьбу украинского государства. Кулеба предположил, что этот мораторий может действовать 5 – 10 лет.

Подводя итог, бывший министр иностранных дел подчеркнул, что не верит в освобождение Крыма дипломатическим путем. Кулеба добавил, что для Путина риски прекращения войны и начала переговоров – гораздо выше, чем риски ее продолжения. Поэтому он прогнозирует, что война будет идти дальше.