Кремль готовит вариант ухода: зачем Россия строит укрепление в Крыму

В аннексированном Крыму активно строят линию обороны на случай боевых действий на полуострове. Так Россия может готовить к уходу с оккупированных территорий. Похожие сооружения строят не только в Крыму, но и в приграничных с Украиной областях.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, война против Украины пошла совсем не по плану России. Поэтому Кремль сейчас даже продумывает вариант ухода с оккупированных территорий.

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Все эти истории с линией обороны и в Крыму, и в Брянской, и в Курской областях очень интересно выглядят. Это и о распиле бюджета, и о запасном варианте вроде – если ничего не выйдет на фронте, то просто отойдем,

– считает Клочок.

Сейчас в России постепенно проверяют, как население может отреагировать на вероятный уход из Украины. Даже запускают так называемые документальные фильмы на ютубе.

России будет сложно вести длительную войну

Как отметил Клочок, России достаточно сложно перевести всю экономику на "военные рельсы" из-за нехватки средств для производства военного вооружения и техники. А сотрудничество между союзниками – под вопросом.

К примеру, Китай ясно демонстрирует, что ему выгоден если не мир, то по крайней мере перемирие в войне России против Украины. Там хотят налаживать связки с США и Европой, чтобы не получить дополнительные проблемы.

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Сотрудничество с Ираном – тоже под вопросом. Ведь Израиль, а также США тщательно следят за ситуацией в Тегеране относительно создания ядерного оружия. И в случае чего там готовы жестко на все отреагировать. Потому иранский режим сейчас сам в сложном положении.

Путин понимает, что ему Беларусь и КНДР не помогут выиграть войну. А сопротивление серьезное. Поэтому готовят вариант отхода как на пограничные, так и в Крыму.

– отметил Клочок.

В Крыму строят линию обороны