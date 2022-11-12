СБУ объявила подозрение "министру здравоохранения" Крыма: как предатель помогал напасть на Юг

СБУ сообщила о подозрении так называемому главе "министерства здравоохранения" Крыма. Он изменил медицинскую систему полуострова под военные нужды российских оккупантов.

СБУ продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, помогающих врагам во временно захваченных регионах Украины. В ходе расследования собрали доказательную базу о преступной деятельности так называемого "министра"

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Врач перешел на сторону России и стал "министром"

СБУ установила, что подозреваемый организовал поставки лекарств, оборудования и автомобилей из медучреждений Крыма на нужды российских военных, атаковавших Юг Украины. Кроме того, по его указанию местные больницы переоборудовали под военные госпитали для приема оккупантов.

По данным следствия, коллаборантом является бывший главный санитарный врач городов Феодосия и Судак. После захвата полуострова он добровольно присоединился к рядам оккупационной администрации. Там предатель получил российский паспорт и поступил в кремлевскую партию "Единая Россия", в составе которой был "депутатом" оккупационного Судакского горсовета.

В октябре 2021 года Кремль назначил его так называемым "первым замминистра здравоохранения" Крыма. В этом году 22 июля коллаборант возглавил это "министерство".

В его основные задачи входило "переформатирование" системы здравоохранения полуострова под нужды полномасштабной агрессии РФ против нашего государства,

– сообщили в СБУ.



"Министру здравоохранения" оккупированного Крыма сообщили о подозрении / Фото СБУ

Следователи СБУ сообщили приспешнику оккупантов о подозрении за коллаборационную деятельность. Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности за преступления против Украины.

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В СБУ не сообщили фамилии предателя, однако опубликовали фото, на котором запечатлен Константин Скорупский. Именно он является оккупационным руководителем Минздрава Крыма. В 1999 году коллаборант окончил Крымский государственный медуниверситет имени Георгиевского в Симферополе. А в 2008 году – Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Ранее предатель работал главврачом Судакской городской больницы.