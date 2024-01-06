В тюрьмах – большинство: какая ситуация с татарами в Крыму
Во временно оккупированном Крыму продолжаются репрессии относительно крымских татар, этнических украинцев, всех, кто проявляет нелояльность к оккупантам. Сейчас за решеткой находится 191 гражданин Украины. В частности, большинство – это крымские татары.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что давно не было обменов пленными, где были крымские политзаключенные.
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Преследование крымских татар
Рефат Чубаров отметил, что необходимо привлечь все возможности международных партнеров Украины, чтобы минимизировать преследования граждан Украины в Крыму. Однако пока такие попытки не приносят результатов, ведь Россия совершенно не соблюдает нормы международного права.
Сейчас за решеткой в местах лишения свободы находится 191 гражданин Украины. Это политзаключенные. В частности, две трети – это крымские татары,
– сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Деоккупация Крыма: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в дальнейшем будет пытаться проводить операции в Крыму и Черном море. Он намекнул, что в 2024 году именно здесь – на полуострове и в Черном море развернутся основные битвы. По его словам, успех в Крыму произвел бы большое впечатление на мир, а также повлиял бы на ситуацию в самой России, нанеся удар по кремлевской пропаганде.
- Аналитики ISW объяснили, почему Украине выгодно освободить Крым с военной точки зрения. Эксперты предполагают, что если Украина деоккупирует Крым, ее оборонные расходы и задачи значительно снизятся. Чем дольше Россия будет контролировать полуостров, тем больше Киев будет тратить значительные средства на оборону.
- Также если Украина освободит Крым и территории Юга, оккупированные Россией, то Херсон, Николаев и Одесса будут в безопасности, а угроза Мелитополю значительно снизится. В частности, такой сценарий значительно снизит риск того, что Россия проведет десантную операцию на юго-западном побережье Украины.
- Кроме того, уменьшится угроза российских ракетных ударов по кораблям через западную часть Черного моря.