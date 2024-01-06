В тюрьмах – большинство: какая ситуация с татарами в Крыму

Во временно оккупированном Крыму продолжаются репрессии относительно крымских татар, этнических украинцев, всех, кто проявляет нелояльность к оккупантам. Сейчас за решеткой находится 191 гражданин Украины. В частности, большинство – это крымские татары.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что давно не было обменов пленными, где были крымские политзаключенные.

Читайте также Пытки и смерть в плену РФ. Как пытают крымских политзаключенных и почему их трудно освобождать

Преследование крымских татар

Рефат Чубаров отметил, что необходимо привлечь все возможности международных партнеров Украины, чтобы минимизировать преследования граждан Украины в Крыму. Однако пока такие попытки не приносят результатов, ведь Россия совершенно не соблюдает нормы международного права.

Сейчас за решеткой в местах лишения свободы находится 191 гражданин Украины. Это политзаключенные. В частности, две трети – это крымские татары,

– сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Деоккупация Крыма: последние новости