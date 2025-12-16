Враг сопротивляется в Купянске, однако Силы обороны успешно продолжают зачистку

В Купянске на Харьковщине продолжается поисково-штурмовая операция по ликвидации россиян и зачистке города. В то же время окруженные вражеские подразделения продолжают оказывать "очень суровое" сопротивление.

Об этом рассказал начальник службы беспилотных систем 13-й бригады Нацигвардии "Хартия" Игорь Райков в эфире "Армия TV", пишет 24 Канал.

Какая ситуация в Купянске сейчас?

По словам Райкова, операция по освобождению Купянска началась еще в сентябре 2025 года. Тогда Силы обороны сформировали поисково-ударную группировку, которая и до сих пор реализует план по ликвидации и вытеснению противника. Начальник СБС "Хартии" рассказал о двух этапах этой операции.

Первый этап предусматривал уничтожение логистических путей противника и его окружение в городе. Этот этап, по словам Райкова, уже успешно завершен. Суть второго этапа заключается в выявлении вражеских подразделений в Купянске, проведение стабилизационных мероприятий и дальнейшей зачистки города.

Сейчас вражеские подразделения могут получать помощь от своих собратьев только с помощью БпЛА. Кроме того, россияне продолжают безуспешные попытки прорвать сухопутный коридор к своим окруженным силам.

Они даже через знаменитую трубу пытались двигаться. Труба под постоянным огневым контролем и разведкой перебита, соответственно, успехом закончиться любая такая попытка врага пока не может,

– добавил глава СБС "Хартии".

Райков отметил, что любые попытки врага прорваться на этом направлении обречены на провал, поэтому это позволяет украинским военным действовать непосредственно в городе.

Сколько россиян находится в окружении в городе?

По информации агентов движения "Атеш" из штаба 68-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России, в центральной городской больнице Купянска в полном окружении находятся более 30 российских солдат 121-го и 122-го мотострелковых полков. Еще несколько групп забаррикадировались в подвалах жилых домов вблизи больницы и не имеют возможности покинуть укрытие.

Агенты "Атеш" утверждают, что Купянск почти полностью освобожден Силами обороны Украины, а операция по окружению россиян стала настоящей неожиданностью для вражеской армии. В то же время агенты отметили, что боевые действия продолжаются в окрестностях города.

Как на поражение российских войск в Купянске реагируют в Кремле?