Об этом заявил в эфире 24 Канала командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что свое наступление россияне усилили не вчера или позавчера, а оно продолжается в таком темпе уже более 4 месяцев.

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Как враг совершил попытку прорваться в Купянск

Противник применяет несоизмеримые ресурсы для того, чтобы достичь определенных задач. Несколько раз оккупанты были отброшены подальше благодаря влиянию Сил обороны Украины, слаженной круглосуточной работе украинских военных при поддержке общества, которое, по словам Федоренко, продолжает помогать армии и предоставлять ресурс.

На прошлой неделе, пользуясь плохими погодными условиями, противник осуществил рискованные мероприятия – разведку боем в режиме "камикадзе".

Пользуясь техникой россияне смогли снять малые заграждения и на большой скорости под туманом заскочить в левобережный Купянск танчиком, двумя МТ-ЛБ, нагруженными сверху штурмовой пехотой. Как следствие – техника врага была сожжена, пехота была уничтожена и взята в плен,

– отметил Федоренко.

Военный озвучил, что сейчас врага в левобережном Купянске нет. А вот ниже по руслу реки противник в последнее время максимально активно пытается закрепиться на левом берегу реки Оскол в населенном пункте Кругляковка, расширять свое влияние до Колесниковки, а также в направлении Боровой. За последние 1,5 недели захватить новые позиции противнику не удалось.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Потери противника и его планы на 2025 год

Враг несет многочисленные потери, в одной узкой посадке вдоль 200 метров удалось насчитать 139 убитых оккупантов. Зафиксировать, сколько там таких под опавшими листьями или в укрытиях, по словам Федоренко, нет возможности.

С его слов, все логистические пути, по которым противник осуществляет перемещение с целью перегруппироваться для осуществления штурмов, засеяны телами убитых российских солдат.

"У врага остается самый дешевый ресурс, для России – это живая сила, есть техника, боеприпасы и возможность поступления резервов для продолжения активных действий. Поэтому на текущий момент не дать врагу выполнить его задачу (выйти после Нового года на Купянск-Узловой) можно благодаря активной работе Сил обороны Украины", – подчеркнул Федоренко.

Главная цель главы Кремля

Россияне активно применяют авиацию, делают это по одному сценарию на всех участках, где есть такая возможность – уничтожая населенные пункты. Военный отметил, что разрешение на применение различных номенклатур высокоточного западного оружия даст возможность ВСУ брать под огневой контроль российские аэродромы, которые базируются поблизости.

По его словам, маловероятно, что удастся уничтожить всю авиацию врага, но теперь россияне точно знают, что туда может прилететь. Поэтому оккупанты будут вынуждены перемещать свою авиатехнику, чтобы скрыть ее от ударов.

Цели и задачи для России, по мнению Федоренко, остаются неизменными – это уничтожение украинской государственности, а не только оккупация территорий Украины.

Основная цель Путина – присоединить Украину к Российской империи. Главный противник российского диктатора – время, а Украине оно должно сыграть на пользу. Но для этого ей нужно новейшее оружие и предоставление разрешения на его эффективное использование. Там, где Путин чувствует силу – оттуда убирает руки,

– подчеркнул Федоренко.

Военнослужащий подытожил, что многие сегодня могут думать, что вопрос относительно Украины решается в США, или ЕС, или в Великобритании. Это, по его словам, действительно так, но стоит понимать, как именно там принимаются решения.

Федоренко напомнил, что в начале полномасштабной войны наши партнеры считали, что Украина продержится не более 3 дней. Каждый, кто взял в руки оружие, кто начал помогать Силам обороны в тылу, продемонстрировал лучшим умам этого мира, что они ошибались.

Объединенные украинцы способны влиять на ход истории. Именно военные и те, кто в тылу – дают сегодня нашим дипломатам необходимые переговорные позиции и аргументы, чтобы получать дополнительный ресурс,

– подытожил Федоренко.

Напомним, на днях президент Украины посетил Покровск и Купянск. Там он поздравил украинских военнослужащих с Днем сержанта. Зеленский отметил государственными наградами лучших бойцов и заслушал доклады командиров, в частности по безопасности и социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях.