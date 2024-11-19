Про це наголосив в етері 24 Каналу командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що свій наступ росіяни посилили не вчора чи позавчора, а він триває в такому темпі вже понад 4 місяці.

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Як ворог здійснив спробу прорватися в Куп'янськ

Противник застосовує неспівмірні ресурси для того, щоб досягти визначених завдань. Декілька разів окупантів було відкинуто подалі завдяки впливу Сил оборони України, злагодженій цілодобовій роботі українських військових за підтримки суспільства, яке, зі слів Федоренка, продовжує допомагати армії та надавати ресурс.

Минулого тижня, користуючись поганими погодними умовами, противник здійснив ризиковані заходи – розвідку боєм в режимі "камікадзе".

Користуючись технікою росіяни змогли зняти малі загородження і на великій швидкості під туманом заскочити в лівобережний Куп'янськ танчиком, двома МТ-ЛБ, навантаженими зверху штурмовою піхотою. Наслідок – техніка ворога була спалена, піхота була знищена та взята в полон,

– зазначив Федоренко.

Військовий озвучив, що зараз ворога в лівобережному Куп'янську немає. А от нижче по руслу ріки противник останнім часом максимально активно намагається закріпитися на лівому березі річки Оскіл в населеному пункті Кругляківка, розширювати свій вплив до Колісниківки, а також в напрямку Борової. За останні 1,5 тижня захопити нові позиції противнику не вдалося.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Втрати противника та його плани на 2025 рік

Ворог зазнає численних втрат, в одній вузькій посадці вздовж 200 метрів вдалося нарахувати 139 вбитих окупантів. Зафіксувати, скільки там таких під опалим листям чи в укриттях, зі слів Федоренка, немає можливості.

З його слів, всі логістичні шляхи, по яких противник здійснює переміщення з метою перегрупуватися для здійснення штурмів, засіяні тілами вбитих російських солдатів.

"У ворога залишається найдешевший ресурс, для Росії – це жива сила, є техніка, боєприпаси й можливість надходження резервів для продовження активних дій. Тому на поточний момент не дати ворогу виконати його завдання (вийти після Нового року на Куп'янськ-Вузловий) можна завдяки активній роботі Сил оборони України", – наголосив Федоренко.

Головна ціль очільника Кремля

Росіяни активно застосовують авіацію, роблять це за одним сценарієм на всіх ділянках, де є така можливість – знищуючи населені пункти. Військовий зазначив, що дозвіл на застосування різних номенклатур високоточної західної зброї дасть можливість ЗСУ брати під вогневий контроль російські аеродроми, які базуються поблизу.

З його слів, малоймовірно, що вдасться знищити всю авіацію ворога, але тепер росіяни точно знають, що туди може прилетіти. Тому окупанти будуть вимушені переміщувати свою авіатехніку, аби сховати її від ударів.

Цілі та завдання для Росії, на думку Федоренка, залишаються незмінними – це знищення української державності, а не тільки окупація територій України.

Основна мета Путіна – приєднати Україну до Російської імперії. Головний противник російського диктатора – час, а Україні він має зіграти на користь. Але для цього їй потрібна новітня зброя та надання дозволу на її ефективне використання. Там, де Путін відчуває силу – звідти прибирає руки,

– підкреслив Федоренко.

Військовослужбовець підсумував, що багато хто сьогодні може думати, що питання стосовно України вирішується в США, чи ЄС, чи у Великій Британії. Це, з його слів, дійсно так, але варто розуміти, як саме там ухвалюються рішення.

Федоренко нагадав, що на початку повномасштабної війни наші партнери вважали, що Україна протримається не більше 3 днів. Кожен, хто взяв до рук зброю, хто почав допомагати Силам оборони в тилу, продемонстрував кращим розумам цього світу, що вони помилялися.

Об'єднані українці спроможні впливати на хід історії. Саме військові та ті, хто в тилу – дають сьогодні нашим дипломатам необхідні переговорні позиції та аргументи, аби здобувати додатковий ресурс,

– підсумував Федоренко.

Нагадаємо, днями президент України відвідав Покровськ та Куп'янськ. Там він привітав українських військовослужбовців із Днем сержанта. Зеленський відзначив державними нагородами найкращих бійців та заслухав доповіді командирів, зокрема щодо безпекової та соціальної ситуації в Донецькій та Харківській областях.