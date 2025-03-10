Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что в течение 2-х месяцев (в декабре и январе) Курщина пережила этапы очень серьезных наступательных действий врага. В феврале противник взял время на перегруппировку и пополнение потерь, с конца февраля повысил интенсивность наступательных действий и сделал это практически со всех возможных направлений.

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Россия хочет разрушить логистику СОУ на Курщине

Сейчас российские войска сконцентрированы на том, чтобы препятствовать украинской логистике, но на сегодня, по словам Мусиенко, окружения в Курской области нет, логистика есть, хотя существуют определенные осложнения. Он также сообщил, что в определенной степени распространилась серая зона, откуда СОУ пытаются выбивать российских бойцов.

"Не удалась у врага авантюра попытаться продвинуться через газовую трубу в Судже, пройдя 12 километров, потому что он был уничтожен. Относительно Сумской области, где были прорывы, там противника отбрасывают, ему не удалось закрепиться, хотя время от времени он продолжает атаковать. Бои сейчас идут очень тяжелые", – озвучил Мусиенко.

Активность врага на Курщине связана с подготовкой к переговорам

Военнослужащий отметил, что несмотря на всю браваду и заявления, которые транслирует Путин и его окружение о том, что они не готовы к переговорам и пойдут на них только при определенных условиях, ситуация на Курщине свидетельствует о том, что они хотят лишить Украину возможностей диктовать за столом переговоров определенные условия России.

Согласно данным Генштаба ВСУ, Курщина стала приоритетной в действиях врага по уровню интенсивности наступательных действий, частоте атак, количеству боестолкновений,

– отметил Мусиенко.

О возможностях СОУ противодействовать врагу

Сообщается, что Россия перебросила на Курщину немалое количество квалифицированных дроновых экипажей. Средства РЭБ в украинской армии, как заверил Мусиенко, есть и они работают, но на Курщине очень насыщенное использование врагом БпЛА различных типов.

Больше всего, чему нельзя противодействовать – это дроны на оптоволокне, Россия их начала применять в значительном количестве еще раньше. Противодействовать другим средствам возможности есть, они используются.

"Это вообще не связано с решениями США о приостановлении помощи, просто есть потребность в большем количестве, постоянно надо подвозить боеприпасы. Когда идут интенсивные наступательные действия и враг применяет малые группы, то происходит расход боекомплекта. Сейчас нельзя сказать, что есть снарядный голод или не хватает дронов, подразделения в принципе укомплектованы", – отметил Мусиенко.

В Генштабе Украины по состоянию на утро 10 марта отчитались, что за минувшие сутки на Курщине враг нанес 29 авиационных ударов с применением 35 управляемых бомб, а также совершил 422 артиллерийских обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 17 – из реактивных систем залпового огня.