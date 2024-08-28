У российского военного командования и главы Кремля Путина есть один план, которого они придерживаются – выжидать; пытаться атаковать там, где это возможно; держать украинскую армию в напряжении попытками наступления. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал военный эксперт Ян Матвеев, добавив, что оккупанты продолжат терроризировать украинское население.

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Конкретных задач у Путина нет

Матвеев отметил, что оккупанты будут в дальнейшем наносить удары по украинским городам, как это было недавно, разрушать энергетическую инфраструктуру, ожидать, что у украинской армии не хватит боеприпасов, военной техники, солдат.

При этом Путин верит, что у него техники и живой силы окажется больше и он решил дождаться, когда украинская армия и народ не смогут сопротивляться, и тогда уничтожить Украину как государство,

– озвучил военный эксперт.

Он уверен, что в голове Путина нет конкретных задач, российский диктатор измеряет войну определенными категориями.

"Он мыслит так, что пока можно ждать и прилагать усилия, чтобы уничтожить Украину – надо это делать. Сколько времени пройдет – ему безразлично. Он этот план реализовывает. Россияне пытаются давить там, где это получается, например на Покровском направлении, пользуясь преимуществом в своей численности", – подытожил Матвеев.