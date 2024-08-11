Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что армейская разведка заходит на территории противника уже 3 год. Ее задача – узнать, к чему готовится враг.

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Сопротивления со стороны России нет, в села будут заходить и в дальнейшем

Свитан считает, что полученная армейской разведкой информация о том, что противник готовил атаку на Сумы из Суджи, привела к решению ударить первыми. Иногда разведка специально "подсвечивает" свое место пребывания для проведения информационно-психологических спецопераций.

Военный эксперт рассказал, что ширина фронта не 60 километров от города Глухов (Сумская область Украины) до Суджи (Курская область России), а уже 150 – 200 километров, вдоль всей линии границы между Украиной и Белгородской областью, как минимум Курской и вероятнее, что скоро и Брянской.

Еще не одно село и поселок, что на границе, будут подвергаться таким "заходам", на которые нет никакого сопротивления со стороны России. Там ничего нет, пустая граница, где максимум болтаются пограничники с собаками и ФСБ-шники, или "Ахмат" роет ямы, откуда будет выглядывать,

– озвучил Свитан.

Россия сгоняет на Курщину различные подразделения

По словам Свитана, сейчас российский генштаб пытается отправить для обороны Курской области "срочников" и развернуть заградотряды, также подтягиваются и частные охранные предприятия. На Курщину пообещали прибыть и "кадыровцы", их ждут уже 3 день.

"Есть информация, что россияне сняли несколько подразделений из направлений Волчанска, Часового Яра, Торецка. Пытаются перебросить их на Курщину. Думаю, их можно будет перехватить еще до прибытия. Есть информация, что россияне сняли часть морской пехоты из Крыма, эти будут двигаться еще дольше, чем "кадыровцы". У россиян есть проблемы, а координированной профессиональной реакции на ситуацию нет", – заметил Свитан.

Есть смысл продвигаться в сторону Курской АЭС

Военный эксперт отметил, что сейчас наблюдается паника среднего звена российского руководства, потому что "сверху" вероятнее никаких команд для него не поступает.

"Среднее звено не умеет думать, эти люди привыкли выполнять поставленные задачи, но их кто-то должен дать. Ближайшие несколько дней будем слышать о том, что разведка будет заходить на другие территории. Пока есть смысл продвигаться в сторону города Курчатов, где расположена Курская АЭС, поскольку россияне с того направления, с которого нам нужно было, чтобы они оттянули свои войска, этого не сделали", – отметил Свитан.

По его словам, наоборот в районе поселка Очеретино и города Покровск (Донецкая область) оккупанты продолжают давить на украинские силы, направили туда еще больше своих резервов.

Думаю, движение к Курчатову будет, осталось 25 – 30 километров. Вдоль дороги между Рыльском и Суджой проводятся определенные мероприятия для дальнейшей активной обороны. Нет смысла в фортификационных сооружениях, потому что они попадут под удары российской авиации, КАБов,

– подытожил Свитан.