Про це в розмові з 24 Каналом розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що армійська розвідка заходить на території противника вже 3 рік. Її завдання – дізнатися, до чого готується ворог.

Дивіться також Які території в Курській області контролює нібито Україна: в ISW зробили аналіз

Опору з боку Росії немає, в села будуть заходити й надалі

Світан вважає, що отримана армійською розвідкою інформація про те, що противник готував атаку на Суми з Суджі, призвела до рішення вдарити першими. Іноді розвідка спеціально "підсвічує" своє місце перебування для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Військовий експерт розповів, що ширина фронту не 60 кілометрів від міста Глухів (Сумська область України) до Суджі (Курська область Росії), а вже 150 – 200 кілометрів, вздовж всієї лінії кордону між Україною і Бєлгородською областю, як мінімум Курською і ймовірніше, що скоро й Брянською.

Ще не одне село і селище, що на кордоні, будуть підлягати таким "заходам", на які немає ніякого опору з боку Росії. Там нічого немає, пустий кордон, де максимум бовтаються прикордонники з собаками та ФСБ-шники, або "Ахмат" риє ями, звідки буде виглядати,

– озвучив Світан.

Росія зганяє на Курщину різні підрозділи

Зі слів Світана, зараз російський генштаб намагається відправити для оборони Курської області "строковиків" й розгорнути загородзагони, також підтягуються й приватні охоронні підприємства. На Курщину пообіцяли прибути й "кадирівці", їх чекають вже 3 день.

"Є інформація, що росіяни зняли декілька підрозділів з напрямків Вовчанська, Часового Яру, Торецька. Намагаються перекинути їх на Курщину. Думаю, їх можна буде перехопити ще до прибуття. Є інформація, що росіяни зняли частину морської піхоти з Криму, ці будуть рухатися ще довше, ніж "кадирівці". В росіян є проблеми, а координованої професійної реакції на ситуацію немає", – зауважив Світан.

Є сенс просуватися в бік Курської АЕС

Військовий експерт наголосив, що наразі спостерігається паніка середньої ланки російського керівництва, бо "зверху" ймовірніше ніяких команд для неї не надходить.

"Середня ланка не вміє думати, ці люди звикли виконувати поставленні завдання, але їх хтось має дати. Найближчі декілька днів будемо чути про те, що розвідка буде заходити на інші території. Поки що є сенс просуватися в бік міста Курчатов, де розташована Курська АЕС, оскільки росіяни з того напрямку, з якого нам потрібно було, щоб вони перекинули свої війська, цього не зробили", – наголосив Світан.

З його слів, навпаки в районі селища Очеретине і міста Покровськ (Донецька область) окупанти продовжують тиснути на українські сили, направили туди ще більше своїх резервів.

Думаю, рух до Курчатова буде, залишилось 25 – 30 кілометрів. Вздовж дороги між Рильськом і Суджою проводяться певні заходи для подальшої активної оборони. Немає сенсу в фортифікаційних спорудах, бо вони попадуть під удари російської авіації, КАБів,

– підсумував Світан.