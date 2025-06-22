Об этом в субботу, 21 июня, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал. Речь идет о группировке войск "Север".

Смотрите также Сырский ответил, сколько территорий в Курской области контролирует Украина

Что происходит в Курской области

По словам Коваленко, на Курщине "накрываются" все больше тыловых пунктов постоянной дислокации россиян, из-за чего погибает много оккупантов. Вследствие этого в армии страны-агрессора за последние 2 месяца возросло количество дезертиров.

Напомним, недавно украинские военные нанесли прицельный авиаудар по вражеским позициям операторов дронов в селе Алексеевка Курской области. Авиация ВСУ применила 4 высокоточные авиабомбы, а момент удара фиксировал разведывательный беспилотник.

Накануне на Курщине украинские операторы 413-го батальона "Рейд" СБС уничтожили склад противотанковых мин и бронеавтомобиль С-СТС, известный также как "Ахмат".

Кроме того, громко было в Рыльске – город в Курской области атаковали неизвестные БПЛА. Вероятно, поражены пункты постоянной дислокации врага в Боровском.