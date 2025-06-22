Про це в суботу, 21 червня, розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал. Йдеться про угруповання військ "Сєвєр".

Дивіться також Сирський відповів, скільки територій в Курській області контролює Україна

Що відбувається в Курській області

За словами Коваленка, на Курщині "накриваються" все більше тилових пунктів постійної дислокації росіян, через що гине багато окупантів. Унаслідок цього в армії країни-агресорки за останні 2 місяці зросла кількість дезертирів.

Нагадаємо, нещодавно українські військові завдали прицільного авіаудару по ворожих позиціях операторів дронів у селі Олексіївка Курської області. Авіація ЗСУ застосувала 4 високоточні авіабомби, а момент удару фіксував розвідувальний безпілотник.

Напередодні на Курщині українські оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС знищили склад протитанкових мін і бронеавтомобіль З-СТС, відомий також як "Ахмат".

Окрім того, гучно було в Рильську – місто в Курській області атакували невідомі БпЛА. Ймовірно, уражені пункти постійної дислокації ворога в Боровському.