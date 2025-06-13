Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

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Втрати Росії на Курщині

На Курщині наші захисники виявили та знищили ворожий склад протитанкових мін. Росіяни залишили їх у посадці без належного маскування – за що й поплатилися.

По складу агресора успішно відпрацювали воїни 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем, які зараз діють у Курській області у складі зведеного загону БПС 78 ОДШП "Джміль",

Окрім того, бійці підрозділу за допомогою БпЛА уразили ворожий бронеавтомобіль З-СТС – відомий як "Ахмат" через те, що створений на замовлення силових структур Чечні.

Знищення техніки та складу протитанкових мін: дивіться відео

До речі, серед інших втрат російських загарбників від ударів операторів "Рейду" – вантажівки, пікапи й мікроавтобуси.

У Силах безпілотних систем констатували, що кожна така знищена ціль ускладнює логістику ворога та знижує його мобільність на передовій.