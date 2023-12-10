Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что украинские военные побеждают россиян в контрбатарейной борьбе. Во время контратак мы занимаем новые позиции, но по поводу дальности говорится не о километрах, а о сотнях метров.

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Что происходит на Южном направлении

Погодные условия усложняют ведение боевых действий. В частности, влияют на работу артиллерии, беспилотников. Это касается как ВСУ, так и врага. Фронт переходит в "зимний режим".

В основном, наши войска работают, используя артиллерию. Россияне пытаются контратаковать наземными силами и авиацией. Продолжаются переменные, позиционные бои. Вероятно, в таких боях мы и будем находиться,

– рассказал Роман Свитан.

Оккупанты больше двигаются по левому берегу Днепра. Если происходит переброска войск, то говорится именно об этом направлении. Россияне ждут "большого праздника", который запланирован на 14 декабря. Тогда Владимир Путин проведет "прямую линию с народом". Под этот информационный поток оккупанты, вероятно, будут пытаться восстановить позиции на левом берегу.

Они усиливают давление с помощью авиации, техники, туда перебросили несколько российских бригад. Россияне будут пытаться давить в районе Крынок и южнее. Но для этого продвижения мы имеем серьезное противодействие,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Украинские военные, используя дальнобойную артиллерию, могут прикрывать наши группы. Поэтому россияне несут большие потери. Каждое их движение фиксируется.

Что происходит на Левобережье