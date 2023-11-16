Сейчас враг пробует по очереди наступать на Купянское и Лиманское направления. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.
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Стратегически важные направления
Роман Костенко отметил, что в случае, если россияне смогут выйти на Лиман и пройти Купянск, то создадут угрозу для нашего окружения южнее Славянска, Краматорска и других населенных пунктов. Важно сдерживать врага.
Перед Купянским расположена река Оскол. Там у оккупантов не очень хорошие позиции. Переходя реку, россияне будут в низине, а Силы обороны – на более высоких позициях.
Захватчики всеми силами пытаются атаковать то Купянское, то Лиманское направления. Там продолжаются серьезные боевые действия.
Думаю, оккупанты пробуют по очереди. Две группировки, которая выйдет, та и лучше. Потому что ситуация сложная и на Купянском, и Лиманском направлениях. Любая группировка, которая будет иметь успех, затем повлияет на группировку, которая находится южнее или севернее,
– объяснил депутат.
Костенко о боях на Купянском и Лиманском направлениях: смотрите видео
Ситуация на Лимано-Купянском направлении: последнее
- Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что россияне пытаются атаковать на Лимано-Купянском направлении. Основная цель врага на этом направлении – повторная оккупация Купянская, через который во время оккупации осуществлялось логистическое снабжение российских войск.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на Купянском направлении захватчики вели штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области. Украинские защитники отразили 7 атак.
- На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надии Луганской области.