Об этом 24 Каналу рассказал командир 4 роты 128-го батальона 112 бригады ТРО Юрий Федоренко. По его словам, почти по всем направлениям инициатива принадлежит ВСУ.

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ВСУ отбивают атаки врага

Федоренко отметил, что на Купянско-Сватовском направлении захватчики продолжают совершать ударно-штурмовые действия, пытаясь понять, есть ли слабые места в обороне ВСУ. Силам обороны удается отражать все атаки противника. У россиян значительные потери в живой силе и технике.

Военный считает, что вражеская группировка из 100 тысяч оккупантов будет разбита заранее. Командование ВСУ примет все необходимые меры, чтобы россияне не имели успеха в наступательных действиях.

Силы обороны на всех отрезках отражают атаки: где мы идем в наступательные действия и преуспеваем; где противник пытается штурмовать нас, это Марьинка, Лиманское, Купянское, Сватовское направления. Идет сложная работа. Но с уверенностью можно сказать, что Силы обороны держат инициативу почти по всем направлениям,
– сказал он.

Федоренко о ситуации на фронте: смотрите видео

Более 100 тысяч на Лимано-Купянском направлении

  • Заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении очень мощную группировку. По его словам, на этом участке фронта враг собрал более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 555 артиллерийских систем, 370 РСЗО.
  • Череватый рассказал, что оккупанты сосредоточивают такие силы, чтобы прорвать оборону ВСУ. Однако наши защитники стойко удерживают оборону и не дают врагу окончательно перехватить инициативу. На этом направлении Силы обороны постоянно наносят порери врагу как среди техники, так и живой силы.
  • Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский отметил, что эта группировка врага хоть и большая, однако недостаточно подготовленная и не мотивированная. Такая же ситуация с техникой противника. "Более 900 танков", которые Россия подтянула к Купянскому и Лиманскому направлениям, являются старой советской техникой.