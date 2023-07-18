Про це 24 Каналу розповів командир 4 роти 128-го батальйону 112 бригади ТрО Юрій Федоренко. За його словами, майже на усіх напрямках ініціатива належить ЗСУ.
До теми Росія наступає на Куп'янському напрямку: ворог зосередив там понад 100 тисяч окупантів
ЗСУ відбивають атаки ворога
Федоренко зазначив, що на Куп'янсько-Сватівському напрямку загарбники продовжують вчиняти ударно-штурмові дії, намагаючись зрозуміти, чи є слабкі місця в обороні ЗСУ. Силам оборони вдається відбивати усі атаки ворога. Росіяни мають значні втрати у живій силі та техніці.
Військовий вважає, що вороже угрупування зі 100 тисяч окупантів буде розбите заздалегідь. Командування ЗСУ вживатиме усіх необхідних заходів, щоб росіяни не мали успіху у наступальних діях.
Сили оборони на усіх відтинках відбивають атаки: де ми йдемо у наступальні дії та маємо успіх; де противник намагається штурмувати нас, це Мар'їнка, Лиманський, Куп'янський, Сватівський напрямки. Йде складна робота. Але з упевненістю можна сказати, що Сили оборони тримають ініціативу майже на усіх напрямках,
– сказав він.
Федоренко про ситуацію на фронті: дивіться відео
Понад 100 тисяч на Лимано-Куп'янському напрямку
- Заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий заявив, що Росія зосередила на Лимано-Куп'янському напрямку дуже потужне угруповування. За його словами, на цій ділянці фронту ворог зібрав понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, більше ніж 555 артилерійських систем, 370 РСЗВ.
- Череватий пояснив, що окупанти зосереджують такі сили, щоб прорвати оборону ЗСУ. Проте наші захисники стійко тримають оборону й не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу. На цьому напрямку Сили оборони постійно завдають втрат ворогу як серед техніки, так і живої сили.
- Командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський зазначив, що це угруповання ворога хоч і велике, однак не достатньо підготовлене і не вмотивоване. Така ж ситуація з технікою противника. "Понад 900 танків", які Росія підтягнула до Куп'янського й Лиманського напрямків, є старою радянською технікою.