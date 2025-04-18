Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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Масштабные потери врага на Лиманском направлении

Значительные потери в технике россиянам нанесли пилоты подразделения "Signum", входящего в бригаду имени князя Владимира Мономаха. Совместные действия военных и точные удары дронов позволили остановить оккупантов и уничтожить их самоходную артиллерийскую установку и 13 автомобилей.

Так точной боевой работой, кроме САУ, уничтожено 7 легковых автомобилей, 3 УАЗа (так называемые "буханки"), 3 грузовые авто Урал и башню мобильной связи.

Украинские защитники сообщили, что общая стоимость уничтоженной техники достигает примерно 4 миллиона долларов.

Соотношение украинского дрона к вражеской техники – и близко не стоит рядом,

– подчеркнули военные.

Украинские дроны успешно наносят урон противнику: смотрите видео

Напомним, украинские разведчики отомстили оккупантам за жестокий удар по Сумах. Они запустили ударные дроны и два дня подряд атаковали 112-ю ракетную бригаду России в городе Шуя.

Нанести серьезные удары по бригаде удалось дронами под названием "Лютый".