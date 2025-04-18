Про це пише 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Масштабні втрати ворога на Лиманському напрямку

Значних втрат у техніці росіянам завдали пілоти підрозділу "Signum", що входить до бригади імені князя Володимира Мономаха. Спільні дії військових та влучні удари дронів дозволили зупинити окупантів та знищити їхню самохідну артилерійську установку та 13 автомобілів.

Так влучною бойовою роботою, окрім САУ, знищено 7 легкових автомобілів, 3 УАЗи (так звані "буханки"), 3 вантажні авто Урал та вежу мобільного зв’язку.

Українські захисники повідомили, що загальна вартість знищеної техніки сягає приблизно 4 мільйони доларів.

Співвідношення українського дрона до ворожої техніки – й близько не стоїть поруч,

– підкреслили військові.

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Нагадаємо, українські розвідники помстилися окупантам за жорстокий удар по Сумах. Вони запустили ударні дрони та два дні поспіль атакували 112-ту ракетну бригаду Росії в місті Шуя.

Завдати серйозних ударів по бригаді вдалося дронами під назвою "Лютий".