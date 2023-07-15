Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ожесточенные бои продолжаются вблизи Сватово, на Купянском направлении Харьковской области и вблизи Кременной – Лимана.

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Несколько недель назад в оккупантов были частичные успехи. Но ситуация там полностью контролируемая.

Ситуацию уже стабилизировали полностью. Сейчас там настолько ситуация для наших войск нормальная, что, могу сказать, в последние дни россияне готовы расстреливать своих же, чтобы они только не убегали с позиций.

– отметил Гайдай.

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Что происходит вблизи Кременной

Как отметил Гайдай, ближе к Кременскому направлению россияне заминировали значительное количество территории еще со времен Харьковской операции ВСУ. Там разместили несколько "волн" минных полей, чтобы не допустить продвижения украинских войск.

Могу сказать тот факт, что оккупанты закрыли Кременную. Выехать – въехать туда почти невозможно. Только за взятку или если человек сотрудничает с коллаборантами. Сейчас наши метр за метром понемногу продвигаются вперед. Если сейчас взглянуть на лес возле Кременной… Это ужас. Там все обрушено; очень тяжело пройти. Многое заминировано,

– заметил Гайдай.

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