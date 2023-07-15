Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, запеклі бої тривають поблизу Сватового, на Куп'янському напрямку Харківської області та поблизу Кремінної – Лимана.

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Кілька тижнів тому в окупантів були часткові успіхи. Але наразі ситуація там повністю контрольована.

Ситуацію вже стабілізували повністю. Зараз там настільки ситуація для наших військ нормальна, що, можу сказати, останніми днями росіяни готові розстрілювати своїх же, аби вони тільки не втікали з позицій,

– зазначив Гайдай.

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Що відбувається поблизу Кремінної

Як наголосив Гайдай, ближче до Кремінського напрямку росіяни замінували значну кількість території ще з часів Харківської операції ЗСУ. Там розмістили кілька "хвиль" мінних полів, щоб не допустити просування українських військ.

Можу сказати той факт, що окупанти закрили Кремінну. Виїхати – в'їхати туди майже неможливо. Лише за хабар чи якщо людина співпрацює з колаборантами. Зараз наші метр за метром потроху просуваються вперед. Якщо зараз глянути на ліс біля Кремінної… Це просто жах. Там все завалено; дуже важко пройти. Багато чого заміновано,

– зауважив Гайдай.

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