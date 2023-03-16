Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, особенно враждебное накопление ресурсов касается линии Кременная – Сватово. При этом у россиян есть проблема.

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"Российские оккупанты должны иметь определенный ресурс для наступательных действий, которые будут использовать в первой линии. То есть, мягко говоря, "живое мясо", – заявил он.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" отметил, что в Бахмуте "живым мясом" была ЧВК "Вагнер".

"Взятие Соледара происходило только ресурсом зеков, используемых в "мясорубке" именно как "мясо", – рассказал Коваленко.

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Новое "живое мясо"

По его мнению, ситуация вблизи Сватового и Кременной несколько иная. Мол, россияне пытаются накапливать ресурсы для наступления в направлении Купянска и Лимана.

Но в ближайшее время они будут использоваться как "живое мясо" барсов. "БАРС" – это российские добровольцы, боевой армейский резерв страны,

– заметил он.

Александр Коваленко добавил, что набор в такой резерв Россия начала с 2021 года.

"И именно сейчас на этом направлении их будут использовать как возле Соледара использовали ЧВК "Вагнер". То есть такая первая линия "живого мяса", – подчеркнул он.

Коваленко предполагает, что основная фаза наступления россиян по этой линии может начаться примерно в конце марта.

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