Таким образом, захватчики пытаются усилить собственную пропаганду. Кстати, ранее стало известно, что Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать убийц.

Обратите внимание На оккупированной Луганской области детей будут учить руководить беспилотниками

Как оккупанты принудительно выдают детям российское гражданство

Так, в Луганской области ввели порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином России. Для этого родителям нужно иметь российский паспорт.

Конечно, можно его и не получать и сразу попасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют,

– отметили в Луганской ОВА.

Что происходит на Луганщине: последние новости