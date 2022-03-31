Ситуация в Луганской области может ухудшиться: людей просят эвакуироваться

Российские оккупанты беспрестанно обстреливают города Луганщины из авиации и артиллерии. Людей эвакуируют в безопасные города в Украине и помогают с жильем и едой.

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай предупредил, что в ближайшее время ситуация в регионе может ухудшиться, поэтому людей просят не откладывать эвакуацию.

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Россия может бросить на Донбасс все силы

Российские войска не сумели продвинуться в Луганской и Донецкой областях, поэтому ожидается, что в этих направлениях они бросят все свои силы.

У нас остается непростая ситуация. Российские войска не продвинулись. Они будут стараться все силы бросить на Луганское и Донецкое направления. Для того чтобы выйти на географические границы и отчитаться, что "все задачи выполнены",

– рассказал Сергей Гайдай.

Он также добавил, что в ближайшее время возрастут и попытки прорыва украинской армии, и количество вражеских обстрелов возрастет.

Им (российским военным – 24 канала) все равно на детей, на пожилых людей. На врачей, на роддома, на всех наплевать. Поэтому, к сожалению, обстрелы будут увеличиваться,

– сказал Гайдай.

Эвакуируйтесь, пока есть возможность это сделать

Он подчеркнул, чтобы люди не медлили и эвакуировались, если есть такая возможность. Эвакуационные автобусы ездят каждый день. Людям помогают с жильем и едой. Позвольте помочь, пока есть такая возможность.

Не делайте так, чтобы мы были не в состоянии помочь вам. Очень тяжело водителям, полицейским и волонтерам. Автобусы ломаются, бьют колеса. Из других областей новые привозят автобусы и находят горючее. Это делается для вывоза людей. Из некоторых районов Рубежного мы уже не можем вывозить людей. Российские военные просто расстреливают все машины. Так же и из некоторых районов Попасной,

– рассказал глава Луганской ОВА.

Он также попросил сообщать властям, в каких укрытиях находятся пожилые или маломобильные люди, призвал передавать друг другу сообщения об эвакуации и вывозе людей.