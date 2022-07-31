Луганские партизаны работают: уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой

В Луганской области партизаны доставляют немало неприятностей российским захватчикам. В частности, недавно они уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Ранее российские оккупанты использовали железную дорогу для перевозки боеприпасов.

На тему Донецк и Луганск возьмем скорее, – представитель InformNapalm об освобождении Донбасса

Партизаны лишили россиян железной дороги в Луганской области

Гайдай рассказал, что в Луганской области активно работают партизаны. Недавно они сожгли возле Сватового распределительную коробку управления железной дорогой.

Подвоз по железной дороге боеприпасов для оккупантов на фронт теперь затруднен. Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железной дорогой возле оккупированного Сватового,

– заметил председатель ОВА.

Он добавил, что неизвестные патриоты уничтожили распределительную коробку, управляющую светофорами и переездами. Также от нее зависит и само питание железной дороги.

"Раньше россияне использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт. Раньше… Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме… не везет оккупантам", – отметил Гайдай.

Глава ОВА поблагодарил луганских партизанов за их сопротивление.

Будет интересно – бойцы 43-й бригады мощно отработали по оккупантам: смотрите видео