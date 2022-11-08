Кадыровцев обменивают мгновенно и на кого угодно, – Гайдай о "тик-ток"-войсках РФ на Донбассе

В Лисичанске пункт дислокации кадыровцев накрыло "хлопком". Известно, что около 30 бойцов погибли.

Учитывая, что "тикток"-войска не имеют дела с реальными боевыми действиями, каждая потеря – очень важна. Об этом 24 каналу сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Кадыровские "тик-токеры" – хороший обменный фонд

Как подчеркнул Гайдай, бойцы Рамзана Кадырова не воюют на передовой. Перед ними стоит четкая задача: либо зачистка, либо расстрел своих же воинов, когда те убегают с поля боя. Даже если это "передислокация" – нужно работать как заградительные отряды.

Если кадыровцев берут в плен, их мгновенно обменивают на кого угодно. Это отличный обменный фонд,

– уверяет глава Луганской ОВА.

Гайдай отмечает: потеря такого количества "тик-токеров" в одном здании – это достаточно существенно. "Бойцы они действительно никакие. Демотивация от того, что 10 – 20 – 30 кадыровцев погибли одновременно – просто безумная", – резюмировал он.

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Что происходит в Луганской области

Сейчас ситуация в Луганской области остается довольно сложной. Оккупанты успели построить оборонительные сооружения в области и заминировать большие участки территорий. Однако Вооруженные Силы Украины в Луганской области достаточно осторожно продвигаются.

В то же время, российские захватчики пытаются совершать какие-то непонятные наступательные действия, а также завезли туда немалое количество "мобиков". Более того, после ударов ВСУ по вражеским позициям россияне даже не убирают тела своих погибших "собратьев" – они просто идут по их трупам.

Известно, что в некоторых населенных пунктах Луганской области, расположенных в районе проведения боевых действий, все еще остаются люди. К сожалению, они соглашаются уехать, когда уже "прилетело в дом соседа". Эвакуацию украинцев проводят очень тихо, ведь если ее объявляют, то россияне начинают равнять населенные пункты с землей.