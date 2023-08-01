Третьяков несколько недель "чесал голову", какой же приказ выдать на оккупированной территории. И таки придумал, как усложнить жизнь не только гражданским украинцам, но и находящимся там россиянам. Об этом сообщили источники 24 Канала.

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Новый гауляйтер издал абсурдный приказ

Третьяков 1 августа издал приказ, введший по всему Кременскому району пропускной режим. Теперь на территорию района запрещено въезжать любому, кто не имеет местной прописки.

Этим решением возмущены не только находящиеся в оккупации украинцы, но и сами российские захватчики и россияне, которых сюда завозили. Ведь многие проживают в Кременной или рядом, однако прописаны, к примеру, в Северодонецке.

Для того чтобы заехать на территорию района, нужно получить разрешение у оккупационной "администрации" в Кременной. Но удаленно, конечно, сделать это невозможно – необходимо прийти физически. Теперь все, кто на момент выдачи приказа находился в другом районе, никак не могут попасть домой.

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