Так, оккупационные власти прифронтовых городов поставили перед собой задачу – сократить перемещение населения до минимума. Таким образом, террористы ищут тех, кто помогает ВСУ.

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Оккупанты закрыли Рубежное, Кременную и Северодонецк для населения

В Луганской ОГА сообщили, что сейчас задача оккупационных властей прифронтовых городов – сократить прифронтовых городов. Захватчики ищут тех, кто помогает украинским военным.

Пропускной режим усилен не только в Рубежном, но и в соседних Кременной и Северодонецке,

– отметили в ОГА.

Таким образом, в эти населенные пункты можно попасть исключительно с местной регистрацией или с пропуском, лично полученным в оккупационной администрации. На блокпостах более тщательно проверяют документы, отыскивая вероятный подлог.

А в Троицком террористы постоянно проводят обыски, держа людей в напряжении. В громаде значительно уменьшилось количество пустого жилья, которое коллаборанты и российские военные считают подходящим для проживания.

Какая ситуация на Восточном фронте

Напомним, на днях экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Россия сосредоточила в Луганской области огромное количество личного состава и техники. Свидетельства нашей разведки подтверждают бойцы в Луганском направлении.

Гайдай подчеркнул, что Луганщина является логистическим хабом для россиян, поэтому может быть, что какая-то часть этих пойдет на Купянск, какая-то – на Лиман, а кого-то из них даже перенаправят на Бахмут.