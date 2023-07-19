Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его мнению, несмотря на попытки окупантов наступать на Востоке, Вооруженные Силы выполняют свою работу эффективнее.

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Зачем России столько сил в Луганской области

Россия действительно сосредоточила в Луганской области огромное количество личного состава и техники. Свидетельства нашей разведки подтверждают бойцы в Луганском направлении.

"Однако стоит помнить, что вся эта группировка не обязательно будет введена в бой на Сватовско-Купянском направлении. Луганщина является определенным логистическим хабом для россиян Поэтому может быть, что какая-то часть этих пойдет на Купянск, какая-то – на Лиман, а кого-то из них даже перенаправят на Бахмут", – пояснил Гайдай.

Обратите внимание! Вооруженные Силы знают все необходимое о концентрации сил противника, но отмечают, что 100-тысячная группировка россиян плохо мотивирована и не имеет современной техники.

Пока эта группировка не представляет опасности для какого-либо конкретного направления.

Оккупанты снова потерпели неудачу вблизи Купянска

По сообщению Ганны Маляр, Вооруженные Силы перехватили инициативу на Купянском направлении. Как отмечает спикер Минобоны, оккупанты регулярно прибегают к штурмам на этом участке, чтобы заставить Украину отвлечь свое внимание от Бахмута.

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"На сегодняшний день Вооруженные Силы стабилизировали ситуацию на Купянском направлении. Несмотря на значительную численность, российские подразделения на этом участке фронта морально устали и готовы бежать с позиций. Россия применяет заградительные отряды, чтобы воспрепятствовать этому", – рассказал бывший глава ОВА.

Россия зря мечтает о Харькове

Западные обозреватели предполагают, что постоянные атаки окупантов на Купянск могут свидетельствовать о желании России продвигаться на Харьков с Востока.

"Но есть один нюанс: российская армия до сих пор не смогла выйти даже на административные границы Луганской области. Хотя именно здесь это было бы сделать легче всего, ведь под контролем Украины всего 10 населенных пунктов", – отметил Гайдай.

В последние месяцы Россия не то, что не смогла продвинуться, а даже кое-где перешла к глухой обороне. Потому никакого блицкрига на Харьковщине не будет.

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