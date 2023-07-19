Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. На його думку, попри спроби окупантів наступати на Сході, Збройні Сили виконують свою роботу ефективніше

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Навіщо Росії стільки сил на Луганщині

Росія справді зосередила на Луганщині величезну кількість особового складу та техніки. Свідчення нашої розвідки підтверджують бійці на Луганському напрямку.

"Однак варто пам'ятати, що все це угруповання не конче буде введено в бій на Сватівсько-Куп'янському напрямку. Луганщина є певним логістичним хабом для росіян, тому може бути, що якась частина цих піде на Куп'янськ, якась – на Лиман, а когось із них навіть переспрямують на Бахмут", – пояснив Гайдай.

Зверніть увагу! Збройні Сили знають все необхідне про концентрацію сил противника, але зазначають, що 100-тисячне угруповання росіян є погано вмотивованим та не має сучасної техніки.

Поки що це угруповання не становить небезпеки для якогось конкретного напряму.

Окупанти знову зазнали невдачі поблизу Куп'янська

За повідомленням Ганни Маляр, Збройні Сили перехопили ініціативу на Куп'янському напрямку. Як зазначає речниця Мінобони, окупанти регулярно вдаються до штурмів на цій ділянці, щоб змусити Україну відвернути свою увагу від Бахмута.

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"На сьогоднішній день Збройні Сили стабілізували ситуацію на Куп'янському напрямку. Попри значну чисельність російські підрозділи на цій ділянці фронту морально втомлені та готові тікати з позицій. Росія застосовує загороджувальні загони, щоб перешкодити цьому", – розповів колишній очільник ОВА.

Росія даремно мріє про Харків

Західні оглядачі припускають, що постійні атаки окупантів на Куп'янськ можуть свідчити про бажання Росії просуватися на Харків зі Сходу.

"Але є один нюанс: російська армія досі не змогла вийти навіть на адміністративні кордони Луганської області. Хоча саме тут це було б зробити найлегше, адже під контролем України всього 10 населених пунктів", – зазначив Гайдай.

Протягом останніх місяців Росія не те, що не змогла просунутись, а навіть подекуди перейшла до глухої оборони. Тому ніякого бліцкригу на Харківщині не буде.

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