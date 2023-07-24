Так, окупаційна влада прифронтових міст поставила перед собою завдання – скоротити переміщення населення до мінімуму. У такий спосіб терористи шукають тих, хто допомагає ЗСУ.

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Окупанти закрили Рубіжне, Кремінну та Сєвєродонецьк для населення

У Луганській ОДА повідомили, що зараз завдання окупаційної влади прифронтових міст – скоротити прифронтових міст. Загарбники шукають тих, хто допомагає українським військовим.

Пропускний режим посилено не тільки в Рубіжному, а й у сусідніх Кремінній та Сєвєродонецьку,

– зазначили в ОДА.

Таким чином, до цих населених пунктів можна потрапити виключно з місцевою реєстрацією або із перепусткою, особисто отриманою в окупаційній адміністрації. На блокпостах більш ретельно перевіряють документи, шукаючи ймовірну підробку.

А у Троїцькому терористи постійно проводять обшуки, тримаючи людей у напрузі. У громаді значно поменшала кількість порожнього житла, яке колаборанти та російські військові вважають придатним для власного проживання.

Яка ситуація на Східному фронті

Нагадаємо, днями ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що Росія зосередила на Луганщині величезну кількість особового складу та техніки. Свідчення нашої розвідки підтверджують бійці на Луганському напрямку.

Гайдай наголосив, що Луганщина є певним логістичним хабом для росіян, тому може бути, що якась частина цих піде на Куп'янськ, якась – на Лиман, а когось із них навіть переспрямують на Бахмут.