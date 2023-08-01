Третьяков кілька тижнів "чухав голову", який же наказ видати на окупованій території. І таки вигадав, як ускладнити життя не лише цивільним українцям, але й росіянам, які там перебувають. Про це повідомили джерела 24 Каналу.
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Новий гауляйтер видав абсурдний наказ
Третяков 1 серпня видав наказ, який ввів по всьому Кремінському району пропускний режим. Тепер на територію району заборонено в'їжджати будь-кому, хто не має місцевої прописки.
Цим рішенням обурені не лише українці, які перебувають в окупації, а й самі російські загарбники та росіяни, яких тут позавозили. Адже багато хто проживає у Кремінній чи поруч, проте прописаний, до прикладу, в Сєвєродонецьку.
Для того, щоб заїхати на територію району, потрібно отримати дозвіл в окупаційної "адміністрації" у Кремінній. Але віддалено, звичайно, це зробити неможливо – необхідно прийти фізично. Тож тепер всі, хто на момент видачі наказу перебував в іншому району, ніяк не можуть потрапити додому.
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