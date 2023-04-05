Пытаются найти слабые места: есть ли снарядный голод у россиян в Луганской области

В Луганской области идут ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают штурмовые действия. Ситуация трудная, но контролируемая ВСУ.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, украинские бойцы не наблюдают снарядный голод у россиян.

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Преимущество будет на стороне ВСУ

Гайдай отметил, что ситуация в Луганской области остается сложной, но полностью контролируемой украинскими защитниками. Однако так называемый снарядный голод у врага пока не наблюдается, количество российских обстрелов почти не убавилось.

Нет, пока о снарядном голоде у россиян не говорится. Работают партизаны, украинская артиллерия, уничтожаются составы БК – это дает возможность уменьшить количество обстрелов, но не остановить полностью,

– подчеркнул он.

Экс-председатель Луганской ОВА вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения России в ВСУ было очень мало боеприпасов. Сейчас Украина имеет преимущество из-за более качественного оружия от Запада, обученных бойцов и разведданных.

Он сообщил, что основные усилия россияне сосредоточили в направлении Кременной и Белогоровки. Захватчики наступают уже не первый месяц, однако продвинулись не более, чем на сотню метров.

"Там они пытаются найти какие-то слабые места, но им ничего не удается. Я думаю, что ситуация в ближайшее время будет играть в пользу наших Сил обороны. Западная техника и обученные резервы придут", – убежден Гайдай.

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Кто штурмует в направлении Кременной и Белогоровки

Сергей Гайдай отметил, что в направлении Кременной и Белогоровки штурмовые действия выполняют также кадровые российские войска. Когда ВСУ разбивают их, захватчики не держат позиции, а маневрируют и делают тактическое отступление.

Особенно кадровые войска бросали в направлении Кременной, когда им удалось получить там определенный успех. Мы не говорим об оккупации определенного населенного пункта. За все это время они смогли продвинуться на сотню метров. Чувствуя, что у них там есть успех, россияне бросали туда и морпехов, и десантников,

– сказал он.

Как утверждает экс-председатель Луганской ОВА, кадровые войска прикрывают тяжелой техникой. Зато мобилизованные россияне не могут отходить и оставлять позиции, потому что за ними стоят заградительные отряды.

"И технику россиян наши защитники сжигают, и пехоту убивают, и по ночам их "кошмарят". Поэтому большого желания идти в наступление оккупанты не имеют. Даже некоторые пленные говорили, что когда у них взрывается по 3 – 4 танка ночью, к утру уже не кем прикрывать пехоту", – добавил он.

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