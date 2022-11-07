В Мариуполь назначили гауляйтера из Якутска: для коллаборантов это огромный сюрприз

В Мариуполе сменили гауляйтера города. Россияне отправили туда бывшего мэра Иркутска, что стало сюрпризом для местных коллаборантов.

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, это означает, что группа влияния донецких боевиков, за которой стоит ФСБ, победила коллаборантов, подчинявшихся военной разведке России.

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Хотя он и будет занимать должность "первого заместителя", но фактически будет руководить городом. Едет с собственной командой, а коллаборанты окажутся на улице и не знают, что делать. Он даже везет своих секретарей и охрану. Сегодня должен уже заезжать,

– отметил Андрющенко.

Для мариупольцев ничего не изменится

Андрющенко подчеркнул, что сейчас в Мариуполе происходит просто хаос. Оккупанты разворовывают деньги, а подрядчики, кое-где восстанавливающие дома, не подчиняются гауляйтерам. Они получают задачи напрямую из Москвы.

Скорее всего, бывший мэр Иркутска станет просто козлом отпущения. А особенно интересная ситуация будет с коллаборантами. Они остались никому не нужны.

Это хорошая новость для сопротивления. У них нет охраны. Они вообще никто. Мариупольцы не простили и не собираются простить тех, кто предал и довел город до такой жизни. Будет интересно,

– подчеркнул Андрющенко.

Андрющенко рассказал о новом гауляйтере Мариуполя: смотрите видео

Напомним, по состоянию на сегодняшний день российские оккупанты контролируют Мариуполь. Как рассказал Петр Андрющенко, они начали строить там линию обороны. Россияне устанавливают ее возле трассы между Мариуполем и поселком Никольское. Также усиливают направление с севера в село Старый Крым.

Для этого захватчики оборудовали два минизавода, где производят бетон. Там производят противотанковые "пирамидки", которые частично завозят и в сторону Запорожья и Херсонщины.

Кроме этого, новым гауляйтером оккупированного Мариуполя стал Дмитрий Бердников. Ранее он был первым заместителем главы правительства Якутии, а также мэром Иркутска и Якутска.