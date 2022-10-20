Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, его могли построить, учитывая количество погибших гражданских и военных, которые были в городе. Однако есть вопрос, как он вообще будет работать.

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Рядом с моргом оккупанты построили что-то вроде больницы или диагностического центра на 69 коек. Туда уже приезжали чиновники из России. Однако после визита все заморозили, ведь в этом районе сейчас нет достаточного напряжения, чтобы вести работу медицинского центра. Та же ситуация может произойти и с новым моргом.

В Мариуполе безумный уровень смертности

Как отмечает Андрющенко, сейчас в городе действительно безумный уровень смертности. Так, по естественным причинам в Мариуполе умирает от 20 до 25 человек в день. Поэтому для кого-то и должны работать морги.

Что интересно, такой уровень смертности был в Мариуполе до начала полномасштабного вторжения, когда там проживало более 500 тысяч человек. Сейчас живет около 100 тысяч человек, а уровень смертности не упал.

Население уменьшилось почти в пять раз, а уровень смертности тот же. Это указывает на реальную ситуацию в городе. Может, по этим причинам и понадобился новый морг,

– отметил Андрющенко.

Андрющенко рассказал, какая ситуация сейчас в Мариуполе: смотрите видео

В Мариуполе сложная ситуация: коротко