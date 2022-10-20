Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, його могли побудувати з огляду на кількість загиблих цивільних та військових, які були в місті. Однак є питання, як він взагалі буде функціонувати.

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Поруч з моргом окупанти звели щось на кшталт лікарні або діагностичного центру на 69 ліжок. Туди вже приїжджали чиновники з Росії. Однак після візиту все заморозили, адже в цьому районі зараз немає достатньої напруги, щоб вести роботу такого медичного центру. Та ж сама ситуація може спіткати й на новий морг.

У Маріуполі шалений рівень смертності

Як наголошує Андрющенко, зараз в місті дійсно шалений рівень смертності. Так, з природних причин в Маріуполі помирає від 20 до 25 людей на день. Тому й для когось мають працювати морги.

Що цікаво, такий рівень смертності був в Маріуполі до початку повномасштабного вторгнення, коли там жило понад 500 тисяч людей. Зараз живе близько 100 тисяч, а рівень смертності не впав.

Населення зменшилося майже уп'ятеро, а рівень смертності той самий. Це вказує на реальну ситуацію в місті. Може з цих причин і знадобився новий морг,

– зазначив Андрющенко.

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