Зачем россияне хотят расширить порт в Мариуполе и кого привозили в порт Геническа

Центр национального сопротивления сообщил, что Кремль планирует расширить мощности Мариупольского морского порта, построив до конца 2025 года 25 сооружений: причалы, склады, инфраструктуру. Это уже следующий этап планов России, ранее оккупанты провели работы по увеличению мощностей и углублению портов в Мариуполе и Бердянске.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии по правоведению, основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, отметив, что Кремль уделяет большое внимание развитию Азовской акватории.

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Россия хочет развивать оккупированные порты и привлекает инвесторов

В России есть проблема с железнодорожной логистикой внутри страны, поэтому, по словам Лисянского, она развивает Азовскую агломерацию, чтобы соединить порты Азовской акватории со стороны оккупированных территорий Украины.

Лисянский считает, что вопрос не в том, сколько россияне будут вывозить грузов с оккупированных территорий через порты. Внимание, по его мнению, стоит сосредоточить на том, что они постепенно углубляют порты, увеличивают грузооборот с прицелом на военные нужды в будущем.

Россия даже создала Азовско-Черноморскую флотилию после того, как оккупировала часть Херсонской и Запорожской областей. Россияне будут использовать потом эти порты в военных целях,

– спрогнозировал Лисянский.

Что касается вывоза россиянами зерна, то в этом году, по словам доктора философии по правоведению, они не только вывозили грузы (зерно, уголь), но и завозили (уголь из Кузбасса). Российские захватчики используют этот морской путь в обе стороны.

Лисянский также сообщил, что Россия активно пытается привлекать иностранных инвесторов и уже их привозила на оккупированные территории, в частности в порт Геническа Херсонской области.

Отметим, что руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил, что за 11 дней января 2025 года из порта Мариуполя вышло 2 морских балкера с углем, который был завезен российскими оккупантами из Луганской области по железной дороге. Для сыпучих грузов в порту обустроили еще 1 причал. Сейчас Россия готовится отгружать каолин (белую глину).