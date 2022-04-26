Ситуация в Мариуполе простая, – Путин рассказал Гутеррешу перлы своей пропаганды

Владимир Путин 26 апреля встретился с генсеком ООН. На этой встрече Антониу Гутерреш не услышал ничего нового кроме российской пропаганды.

Как прошла встреча политиков

Гутерреш прибыл в Москву, чтобы обсудить с Путиным ситуацию в Украине. Политик предложил создать контактную группу в формате ООН – Россия – Украина, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Актуально Считаем действия России вторжением в Украину, – генсек ООН на встрече с Путиным

Эта группа должна заниматься организацией гуманитарных коридоров. В частности, из Мариуполя и завода "Азовсталь". Генсек ООН подчеркнул, что у людей должна быть возможность выбраться из блокадного города и самостоятельно решить, в какую страну хотят эвакуироваться – Украину или Россию.

Генсек подчеркнул Путину, что ООН готова направить все свои усилия для спасения людей в Мариуполе. Однако глава Кремля, как всегда, сделал вид, что живет в параллельной вселенной и рассказал о ситуации в Украине, как он видит ее в своем больном воображении.

Пропагандистские заявления от Путина

"Ситуация в Мариуполе сложная. Возможно, даже трагическая. Но она на самом деле простая – там нет боевых действий". Это полное вранье, ведь только за 25 апреля россияне нанесли по "Азовстали" 35 авиаударов. Бойцы полка "Азов" оказывают оккупантам сопротивление. Среди наших защитников много раненых, нуждающихся в срочной эвакуации и госпитализации.

"Мы слышим от украинской власти, что на "Азовстали" есть гражданские. Но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они действуют как террористы, как ИГИЛ в Сирии. Украинские военные удерживают гражданских в "Азовстале" как живой щит. Россия контактирует с теми, кто сидит в подвалах "Азовстали" Еще одна ложь, ведь из-за постоянных обстрелов мирные люди не могут выйти из укрытия, поэтому они уже более 2 месяцев находятся в подвалах, помогают им только украинские военные.

"Из Мариуполя вышло при нашем содействии 130 – 140 тысяч человек, они могут ехать куда угодно – в Украину или в любую другую страну. Мы их не держим, оказываем помощь и поддержку". На самом деле оккупанты обманывают людей и вместо эвакуации в Украину вывозят в Россию. Кроме того, они разлучают родителей с детьми. Выбраться из России не так просто, ведь там украинцев заставляют выбрать определенные статусы, которые предусматривают изъятие паспортов.

Поэтому, похоже, что о создании контактной группы политикам так и не удалось договориться.

К теме – смотрите видео о результатах разговора Путина с Эрдоганом: