Как россияне пытаются скрыть свои преступления в Мариуполе: циничные методы врага

Россияне делают все, чтобы скрыть свои преступления во временно оккупированном Мариуполе. Все дома, где было убито огромное количество мариупольцев, физически не существуют. Там все залито бетоном.

Также в Мариуполе приходят в упадок кладбища. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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Сложная ситуация

Петр Андрющенко отметил, что даже после деоккупации будет очень сложно найти, кто где похоронен. Известно, что есть три массовых мест захоронения: в Мариуполе, Мангуше и поселке Виноградное.

Однако могилы людей, которые не установили, которые неизвестны, даже те, что известны, кто там находится, но нет близких, не могут за ними ухаживать, как того требует банально гуманитарная мораль. Они приходят в упадок упадок, потому что там были просто номерки и все. Ситуация сложная,

– подчеркнул он.

Когда украинцы узнают правду и узнают ли до конца – сложно сказать. Кроме того, остается большое количество могил людей по частному сектору, по собственным дворам. За ними тоже никто не ухаживает, они просто исчезают.