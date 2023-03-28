Оккупанты в хаосе: Андрющенко рассказал о движении российских резервов в Мариуполе

Российские захватчики находятся в состоянии ожидания в оккупированном Мариуполе. За последние недели оккупанты подтянули в город определенные резервы, но в основном они находятся на месте.

К тому же россияне в определенной степени отвели свои войска из Мариупольского в Новоазовский район. Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Россияне в хаосе от ожидания

"Такое впечатление, будто россияне чего-то ждут, поэтому не знают, куда сейчас подвинуть свои резервы. Возможно, это связано со сменой руководства среди оккупантов или с ожиданием нашего контрнаступления", – отметил советник мэра Мариуполя.

В то же время на границе Запорожской и Донецкой областей в районе Розовки захватчики начали строить линию обороны. Следовательно, в рядах оккупационного войска определенный хаос от ожидания неизвестного.

Кроме того, сегодня захватчики, прежде всего, пытаются обезопасить собственные системы ПВО. Так, после "хлопка" они начинают их двигать, чтобы спрятать. Россияне очень ценят ПВО, потому что понимают – без нее над Мариуполем появятся украинские самолеты.

Андрющенко о движении вражеской техники в Мариуполе: смотрите видео

Какую технику перемещает враг

Обычно вражеская техника направляется в Мариуполь из Новоазовска, но в последнее время таких движений не было заметно. До этого россияне перемещали гусеничную технику для мотопехоты и модернизированные танки Т-72 и Т-80. Сейчас техники меньше, чем было, например, в декабре. Более того, ВСУ знают, где она расположена.

Пока нет большого движения (военной техники россиян – 24 Канал). По состоянию на сегодняшний день в основном это движение топливозаправщиков, грузовиков с боекомплектом,

– сообщил советник мэра Мариуполя.

По его словам, это свидетельствует о том, что захватчики не осуществляют никакой большой подготовки к каким-либо действиям.

Россиянам нужен порт Мариуполя

В порту Мариуполя ситуация странная. Там зафиксировано прохождение плавучей казармы. Известно, что ранее оккупанты использовали ее в Каспийском море.

Россияне действительно готовят порт как военную базу. Им это нужно, ведь порт уже готов принимать суда с погрузкой до 20 тысяч тонн,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Он пояснил, что расстояние до ближайшего порта в российском Ейске около 30 километров, а это менее одного дня хода. В этом случае враг сможет быстрее перемещать свою военную технику.