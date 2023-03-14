Россияне воруют у друг друга, – Андрющенко о мародерстве в городе
Во временно оккупированном Мариуполе процветает мародерство. Впрочем, россияне вышли на новый уровень – воруют у друг друга.
В эти выходные гражданские оккупанты украли у других экскаватор. Об этом 24 канала сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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"Человек работал, пришел – нет экскаватора. Подал заявление, что его угнали. Экскаватор большой, это не суперкар, на скорости его не отгонишь, нужна специальная техника. Кто это мог сделать? Только гражданские россияне", – заметил советник мэра города.
Грабить есть что
По словам Андрющенко, грабить во временно оккупированном городе еще есть что. Это одна из причин, почему люди, у которых уцелели квартиры и ценные вещи, не уезжают из города.
Все знают: оставишь на одну – две недели собственную квартиру, приедешь, а она будет пуста,
– утверждает Петр Андрющенко.
Захватчики тянут все, что можно. Меняются только приоритеты. "Весной начнутся ремонты, люди будут пытаться что-то наладить в частном секторе, который без внимания оккупантов. Из уцелевших квартир, которые не под присмотром и где не живут люди, будут тянуть сантехнику, гипсокартон, все, что нужно для ремонта", – объяснил советник главы Мариуполя.
Волна мародерства, отмечает Андрющенко, точно не закончится. "Она перетекает одна в другую. Просто меняется то, что берут в конкретный момент", – подытожил Андрющенко.
Оккупантам довольно горячо
- Недавно возле Мариуполя раздалось несколько взрывов. Конкретные результаты "цветение хлопка" еще устанавливают.
- По словам Андрющенко, предварительно, обезврежен один из комплексов С-300 – ПВО оккупантов. Он добавил, что также было попадание в места, где расположены крупные казармы русской армии.
- Кроме того, вблизи Мангуша обезвредили россиян. Советник сообщил: по меньшей мере 20 оккупантов отправились на концерт к Кобзону, еще 7 – 10 застряли по дороге. "Но надеемся, что скоро они туда присоединятся", – подытожил Петр Андрющенко.