Россияне воруют у друг друга, – Андрющенко о мародерстве в городе

Во временно оккупированном Мариуполе процветает мародерство. Впрочем, россияне вышли на новый уровень – воруют у друг друга.

В эти выходные гражданские оккупанты украли у других экскаватор. Об этом 24 канала сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Человек работал, пришел – нет экскаватора. Подал заявление, что его угнали. Экскаватор большой, это не суперкар, на скорости его не отгонишь, нужна специальная техника. Кто это мог сделать? Только гражданские россияне", – заметил советник мэра города.

Грабить есть что

По словам Андрющенко, грабить во временно оккупированном городе еще есть что. Это одна из причин, почему люди, у которых уцелели квартиры и ценные вещи, не уезжают из города.

Все знают: оставишь на одну – две недели собственную квартиру, приедешь, а она будет пуста,

– утверждает Петр Андрющенко.

Захватчики тянут все, что можно. Меняются только приоритеты. "Весной начнутся ремонты, люди будут пытаться что-то наладить в частном секторе, который без внимания оккупантов. Из уцелевших квартир, которые не под присмотром и где не живут люди, будут тянуть сантехнику, гипсокартон, все, что нужно для ремонта", – объяснил советник главы Мариуполя.

Волна мародерства, отмечает Андрющенко, точно не закончится. "Она перетекает одна в другую. Просто меняется то, что берут в конкретный момент", – подытожил Андрющенко.

Оккупантам довольно горячо