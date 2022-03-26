Ситуация в Мариуполе все еще сложная: РФ продолжает уничтожать город из всех видов вооружений

В Мариуполе ситуация до сих пор остается сложной. Российские наемники продолжают разрушать город с помощью всех видов вооружений.

Об этом в своем телеграме рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. В то же время, он добавил о подготовке "гуманитарной эвакуации".

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В Мариуполе ищут возможности эвакуировать горожан

Об этом накануне рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Эта страна совместно с Турцией и Грецией будет заниматься эвакуацией мирного населения из Мариуполя.

Это дарит надежду на спасение десятков тысяч мариупольцев, которые остаются в блокаде,

– отметил он.

Также Павел Кириленко рассказал, что за минувшие сутки 2 800 человек выехали на собственном транспорте из Мариуполя в Запорожье. Еще 4 тысячи жителей эвакуировали автобусами из Бердянска в Запорожье.

Кроме того, Минреинтеграции официально обратилось к главе Красного Креста Петеру Мауреру. Требуют получения списка всех граждан Украины, которых принудительно депортировали из Мариуполя. Он необходим для того, чтобы обеспечить им возможность вернуться домой.

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