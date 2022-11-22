Так, недавно оккупанты 9 дней держали стоя женщин в морском контейнере. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
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Зверства оккупантов в Мелитополе
Нам удалось пообщаться с нашими вышедшими из плена людьми. То, как обращались с ними оккупанты – это зверство,
– заявил мэр.
По словам Федорова, есть люди, которые находятся в плену более 8 месяцев. А в последние месяцы россияне намеренно привозят мобилизованных в места, где содержат наших жителей, чтобы они тренировались избивать гражданских на людях, находящихся в плену.
Мэр также рассказал, что пленным украинкам, которые были в морском контейнере, не давали даже сесть. Кроме того, наших людей регулярно пытают током.
Федоров подчеркнул, что террор на оккупированных территориях значительно усилился из-за отсутствия у оккупантов успехов на фронте.
Что происходит в Мелитополе: последние новости
- Из Мелитополя массово вывозят раненых офицеров ФСБ после взрыва на заводе "Рефма".
- 3 ноября в южной части Мелитополя было очень шумно. По предварительным данным, разрушена часть захваченного россиянами завода "Рефма" , где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.
- 21 ноября Иван Федоров сообщил о ликвидации еще одной российской базы возле Мелитополя.
- Также в Мелитополе сообщают, что не раз видели, как по городу передвигается техника с трупами российской армии.
- Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как ВСУ могут освободить Мелитополь. По его словам, если украинская сторона перережет транспортную артерию, обеспечивающую южную группировку России, то сможет держать под огневым контролем территорию до 70 километров от реки Днепр. В эту зону входит и Мелитополь.
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