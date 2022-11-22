Так, недавно оккупанты 9 дней держали стоя женщин в морском контейнере. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

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Зверства оккупантов в Мелитополе

Нам удалось пообщаться с нашими вышедшими из плена людьми. То, как обращались с ними оккупанты – это зверство,

– заявил мэр.

По словам Федорова, есть люди, которые находятся в плену более 8 месяцев. А в последние месяцы россияне намеренно привозят мобилизованных в места, где содержат наших жителей, чтобы они тренировались избивать гражданских на людях, находящихся в плену.

Мэр также рассказал, что пленным украинкам, которые были в морском контейнере, не давали даже сесть. Кроме того, наших людей регулярно пытают током.

Федоров подчеркнул, что террор на оккупированных территориях значительно усилился из-за отсутствия у оккупантов успехов на фронте.

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